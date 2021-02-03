في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويعتبر الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:48
مطلوب من الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية توثيق بياناتهم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني