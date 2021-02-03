شعب لا يُقهر.. الشاباك الاسرائيلي يكشف كيف حول شباب الضفة الغربية بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد الاحتلال
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جرينتش+2 11:19
في رسالة تحدٍ للغنوشي.. الرئيس سعيد يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ليؤكد ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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