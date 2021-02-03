عن مستقبل فلسطين والعالم

نمت قليلًا جدًا في الليالي الماضية، ليس فقط لأنني عملت كثيرًا (95٪ منه عمل تطوعي)، ولكن أيضا بسبب التفكير والقراءة ومحاولة تحليل المستقبل. الأسئلة التي تدور في ذهني وذهن الآخرين هي أشياء مثل: هل تعلمنا كأفراد أي شيء من الوباء أم أننا سنواصل السير في المسارات غير المستدامة للجشع والاستهلاك وإيذاء كوكبنا، وهل لنا القدرة على التحول إلى التعاطف والرعاية والصدق والكرامة. الإجابات روحية وعقلية وأهم شيء يجب أن تكون جماعية. الفصل العنصري والطمس مستمر (مثلا لقاح الكورونا للمستعمرين الإسرائيليين وليس للفلسطينيين. الغني يغنى والفقير يزيد فقرا. دول غنية (يحكمها البيض) أصبحت غنية بسبب تاريخ من الاستعمار والقمع بينما البلدان النامية / الفقيرة أفقرت بهجمات الغرب (مثل اليمن وسوريا).

كما يعلم قرائي عدت أنا وزوجتي إلى فلسطين عام 2008 تاركين حياة مريحة اقتصاديًا في الولايات المتحدة. كان السبب الرئيسي للعودة هو أنني كنت أعتقد أنه يمكننا المساهمة في تحدي النظام العالمي من هنا بشكل أفضل من هناك (كلاهما مُحتل). اعتقدنا أنه يمكننا المساعدة في بناء بيئة يتم فيها تمكين الشباب من خلال بناء المؤسسات هنا مثل معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة في جامعة بيت لحم – أنظروا – https://www.palestinenature.org/ar/ والتدريس في الجامعات (قمت بالتدريس وما زلت أدرس في العديد من الجامعات). بنظرة إلى الوراء أود أن أقول: أ) قللنا من شأن التحديات التي واجهتنا بعد العودة، و ب) كنا على حق في أن العمل هنا أهم بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة. الشيئين ليسا متعارضين:

1) تحدٍ أكثر مما كان متوقعًا: كان الاستعمار الفكري المهندس أعمق بكثير مما كنا نظن. انظر الفصل المنشور حول هذا الموضوع http://www.palestinenature.org/research/B46-QumsiyehandAmr.pdf الاستعمار الفكري منتشر للغاية في جميع مستويات المجتمع من الحكومات إلى المنظمات غير الحكومية إلى الأوساط الأكاديمية. إنه منتشر من القادة إلى عامة الناس في الشارع. إنه يعيق التقدم. إنه ليس تحديا لا يمكن التغلب عليه. كما ناقشنا في دراسات وكتب أخرى (مثلا كتابي عن المقاومة الشعبية)، يجب أن نبدأ ببؤر صغيرة ، ونؤكد على أصحاب المبادئ الذين يعملون لصالح الآخرين ، والذين يضحون بأنفسهم ، والذين يفقدون حياتهم في النضال (الشهداء). ينير هؤلاء الأبطال الطريق للكثيرين وهم قدوتنا. يحافظون على الأمل حيا. بالنسبة للآخرين علينا فقط أن نذكرهم وباستمرار بأن اللامبالاة أو مواكبة الوضع الراهن ليس لمصلحتهم. كلنا نموت في النهاية. وكما قال يسوع المسيح: ما فائدة أن يربح الشخص العالم كله ويخسر نفسه؟ أو كما هو معروف: الجهاد الأكبر هو الجهاد الداخلي لإصلاح أرواحنا (حديث). أو القاعدة الذهبية الموجودة في جميع الأديان أن تفعل بالآخرين ما تحب أن يحصل فعله بك (أو لا تفعل للآخر ما لا تحب أن يفعله لك)

2) الاختيار صحيح: لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى الكثير من العمل وآمل أن تكون رحلتي الأولى للخارج إلى الولايات المتحدة لمواصلة محاولة تغيير سياساتها. لكن فلسطين بحاجة أهم. تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمحاولة تسوية تفاصيل الترتيبات الخاصة بالانتخابات. اختلفت مع عملية أوسلو للاستسلام (النكبة الثانية بالنسبة لنا – انظر إدوارد سعيد وكتاباتي في التسعينيات حول هذا الموضوع) بما فيها الوهم بدولة تحت الاحتلال والانتخابات تحت الاحتلال إلخ. العديد من الأصوات المستقلة غير سعيدة بهذه الإنتخابات. قد يصوتون على مضض. ولكن إذا كان الناس سيترشحون في الانتخابات فيجب أن يكون لديهم برنامج واضح يؤيده 98٪ من الشعب الفلسطيني. مناقشات مختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع شخصيات رئيسية سلطت الضوء على النقاط الرئيسية المُتوافق عليها (أنظر أسفل) في مثل هذا البرنامج الانتخابي لإحداث التغيير المجتمعي المطلوب. لكن على أي حال فإن العمل على الأرض في هذه الأمور أمر لا بد منه لنا جميعًا.

البرنامج الانتخابي المقترح لفلسطين

1) المبادئ في السياسة: دعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) بما في ذلك حقوق اللاجئين ، ورفض التمييز على أساس الدين (على سبيل المثال ، نحن لا نؤيد دولة يهودية أو إسلامية أو مسيحية ولكن دول لشعوبها) . حقوق الإنسان الفلسطينية التي تعترف بها الأمم المتحدة غير قابلة للتفاوض وتشمل: أ) حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم والتعويض عن معاناتهم ، ب) المساواة الكاملة للمرأة (في جميع جوانب الحقوق الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ، ج) الحق في التعليم ، د) الحق والمساواة في العدالة القانونية هـ) الحق في بيئة نظيفة وصحية ، د) الحق في الغذاء والمأوى من بين أمور أخرى وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2) يجب أن تكون هناك حرية كاملة للتعبير من خلال جميع الوسائل. يجب إصدار قانون تشريعي يبطل مرسوم ما يسمى بـ ” الجرائم الإلكترونية” ويستبدلها بقانون واضح يكفل لجميع حقوق الناس بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة.

3) يجب أن تكون هناك آليات تم إنشاؤها لاستئصال الفساد والمحسوبية وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية في جميع مستويات المجتمع. يجب وضع قوانين وأنظمة تسمح بإعادة أي أموال عامة وإصلاح ذات البين (ربما لجنة الحقيقة والمصالحة) ويجب أن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع إصلاح القضاء وجعله مستقلاً تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. (يجب أن نستبعد التعيين السياسي للقضاة). بهذه الطريقة يتم استخدام النظام القانوني بشكل فعال في حالة فشل لجان المصالحة والحقيقة في تلبية احتياجات التغيير.

4) الخدمة الحكومية هي خدمة للناس ويجب ألا تزيد خدمة الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء المجلس الوطني عن خمس سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب لمدة أقصاها 10 سنوات في كل منصب. ولا يتقاضى المشرعون راتباً من الحكومة ولا على أي منفعة خاصة. إنهم يخدمون بلادهم على أساس تطوعي.

5) يجب على المجتمع رعاية الفئات الضعيفة ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

6) يجب حماية بيئتنا. يصدر المجلس التشريعي قوانين تعطي حوافز للاقتصاد الأخضر ومخففات التلوث والإحتباس الحراري وعدم استخدام مواد مثل البلاستيك

7) نحن ندرك أن اتفاقيات أوسلو كانت كارثة على الشعب الفلسطيني وانتهت على أي حال عام 1999 (كانت اتفاقات مؤقتة). ندخل هذه الانتخابات ليس لأننا نوافق على النظام الفاسد الذي سمحت به الاتفاقيات ولكن لأنه يوفر منصة لتقديم المواقف المبدئية الموضحة أعلاه. وبالتالي فإننا نلتزم بعدم الانخراط في أي عملية تعزز الوضع الراهن تحت الاحتلال. نلتزم بإعادة تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية المستقلة العاملة خارج نطاق السلطة المحدود لمجلس أوسلو التشريعي.

https://popular-resistance.blogspot.com/2021/02/blog-post.html