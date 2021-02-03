شعب لا يُقهر.. الشاباك الاسرائيلي يكشف كيف حول شباب الضفة الغربية بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد الاحتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 11:18
تعليقاً على تقرير مركز حقوق الإنسان.. العضايلة: الاردن في مئويته الأولى يتطلب حواراً وطنياً لإنتاج معادلة جديدة في الحكم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني