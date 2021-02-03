في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويعتبر الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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جرينتش+2 10:47
الجولاني يقتدي بالحرباء فيعيد تشكيل نفسه وتبديل هيئته ومسلكه، تمهيدا لتقديم “اوراق اعتمادة” لادارة بايدن
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