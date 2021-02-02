وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4334 وفاة و329194 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 692 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 153 حالة في محافظة إربد، منها 31 حالة في الرمثا، 69 حالة في محافظة البلقاء، 47 حالة في محافظة الزرقاء، 33 حالة في محافظة المفرق، 29 حالة في محافظة عجلون، 27 حالة في محافظة جرش، 23 حالة في محافظة الكرك، 20 حالة في محافظة العقبة، 20 حالة في محافظة مأدبا، 18 حالة في محافظة الطفيلة، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 8418 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 58 حالة، فيما غادرت 40 حالة.

ولفت الى ان إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 404 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 346 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 120 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 53 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى 978 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 316442 حالة.

وأضاف أن 23585 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3913770 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 8ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.