في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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جرينتش+2 10:47
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194
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