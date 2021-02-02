والده يساري.. بايدن يعين مصريا سوريا يهوديا مندوبا للشؤون الإيرانية

في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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