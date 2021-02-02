في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:46
لنقض سياسة ترامب.. بايدن يصدر تعليمات لحكومته، اليوم الثلاثاء، بتسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني