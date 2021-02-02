لنقض سياسة ترامب.. بايدن يصدر تعليمات لحكومته، اليوم الثلاثاء، بتسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية

قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته، اليوم الثلاثاء، بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقال المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار، مؤكدا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب.

وفي يناير الماضي، وقع بايدن على نحو ستة أوامر تنفيذية للعدول عن عدة سياسات متشددة تتعلق بالهجرة وضعها ترامب، لكن خبراء الهجرة حذروا من أن إبطال الكثير من القيود التي فُرضت في السنوات الأربع الماضية سيستغرق شهورا وربما أكثر.

وشملت الإجراءات التنفيذية، التي وقعها بايدن، رفعا فوريا للحظر المفروض على سفر مواطني 13 دولة، معظمها دول أفريقية وذات أغلبية مسلمة، إلى الولايات المتحدة، ووقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وإلغاء أمر ترامب الذي يمنع احتساب المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد عند إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس.

وكان بايدن أرسل مشروع قرار بشأن الهجرة إلى الكونغرس يقترح تسهيل الحصول على الجنسية أمام ملايين المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.

كما وقع بايدن مذكرة توجه وزارة الأمن الداخلي ووزير العدل الأميركي للحفاظ على برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة، والذي يحمي المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال من الترحيل، وألغى أمرا تنفيذيا لترامب يدعو لتشديد تنفيذ إجراءات الهجرة بعيدا عن الحدود الخارجية للبلاد.

وبعد تولي بايدن الرئاسة، أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة تدعو إلى تأجيل تنفيذ بعض الترحيلات لمئة يوم.