عادل امام ضيف شرف بمسلسل “النمر” الرمضاني بطولة نجله محمد

تجري الشركة المنتجة لمسلسل النمر، بمساعدة الفنان محمد عادل إمام، مفاوضات مع النجم الكبير عادل إمام كي يظهر ضيف شرف في حلقات العمل.

وحتي الآن لم يعلن عادل إمام الموافقة أو الرفض، ولكن أسرة العمل تتكتم على خبر المفاوضات ربما كي لا تنكشف المفاجأة،

هذا وقد حصل محمد عادل إمام علي إجازة ثلاث ايام من تصوير مسلسل النمر، المقرر أن يخوض به مسلسلات رمضان 2021.

والإجازة التي حصلت عليها أسرة العمل بسبب بناء ديكورات جديدة من أجل تصوير بعض مشاهد العمل.

وانتهي الفنان محمد عادل إمام من تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث مسلسله الجديد النمر الذي يخوض به دراما رمضان 2021، ويجسد فيه شخصية شاب يصعد للقمة بعد أن كان يعمل في أحد المخازن.

وكان المسلسل يحمل اسم الملك، ولكن تفادياً للخلاف الذي وقع بين عمرو يوسف ومحمد عادل إمام بسبب اسماء الأعمال تتم تغيير العمل ليصبح اسمه النمر.

وكشف المؤلف محمد صلاح العزب، في تصريحات صحفية، أن المسلسل سيكون عبارة عن رحلة صعود وكفاح أحد الشباب، وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن.

وشارك محمد إمام في بطولة مسلسل “هوجان” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، رياض الخولي، صلاح عبدالله، عايدة رياض، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، وسوسن بدر.