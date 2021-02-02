في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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جرينتش+2 10:46
روسيا ترعى اتفاقا مع تنظيم قسد الكردي الخائن لفك حصاره عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا
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