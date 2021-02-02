تجنباً لأية اشكاليات وتكاليف إضافية.. وزارة الخارجية تدعو المواطنين للتأكد من تعليمات السفر لدى الدول الاخرى

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين إلى التأكد مسبقا من التعليمات والشروط المتعلقة بالسفر والصادرة عن الدول المنوي السفر إليها او العبور من خلالها قبل السفر، تجنباً لأي اشكاليات وتكاليف إضافية خصوصاً في دول الترانزيت.

وشدد الفايز الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها الدول في كثير من الأحيان متسارعة ومتغيرة دون إعلان مسبق أحيانا، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا.

وأضاف، انه يستحسن تجنب السفر إلا في الحالات الضرورية والالتزام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية وضرورة توفر تأمين طبي يغطي فترة السفر نظراً للتكلفة المرتفعة للعلاج في بعض الدول.

وأكد الفايز أن البعثات الاردنية في الخارج تبذل جهودها لتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين الأردنيين، ضمن ما تسمح به الإمكانات ويتوافق مع أنظمة وقوانين الدول.