في رسالة للغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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جرينتش+2 10:45
بوغدانوف أكد أهمية الدور الذي تؤديه في الساحة الفلسطينية.. حركة الجهاد تكشف تفاصيل محادثاتها في موسكو
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