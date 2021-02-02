الدوائر الآردنية المختصة تبحث تعليق الطيران مع بعض الدول

صرح عضو لجنة الاوبئة ولجنة التقييم الوبائي، الدكتور بسام حجاوي إن من المحتمل تعليق بعض رحلات الطيران القادمة إلى المملكة خلال الفترة القادمة، وذلك بحسب دراسة الإجراءات الصحية بشكل أسبوعي، ووفقا للحالة المحلية والإقليمية والدولية .

وأكد حجاوي أن القادمين من بريطانيا بشكل غير مباشر يتم حجرهم 14 يوماً تحت الرقابة الأمنية والصحية، مبيناً أنه يتم توقيعهم على تعهد ويكونوا مجبرين على الإلتزام .

وأشار إلى أن الرحلات القادمة بشكل مباشر من بريطانيا إلى الأردن مُعلقة منذ ظهور فيروس كورونا المتحور، قائلاً إن القادمين من بريطانيا يتون عن طريق ” الترانزيت” فقط.

وقال محافظ العاصمة سعد شهاب بوقتٍ سابق إنّ اللجان ستقوم بالتفتيش على منازل المحجورين، والإتصال بهم للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر.

وكشف وزير الصحة نذير عبيدات قبل أيام أن عدد اصابات كورونا المتحور في الأردن وصلت إلى 350 اصابة، أكثرها في العاصمة عمان.