الدوائر الآردنية المختصة تبحث تعليق الطيران مع بعض الدول

متحديا مؤامرت الغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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