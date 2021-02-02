إعلان نتائج امتحان “التوجيهي” في دورته التكميلية الخميس المقبل

من المقر ان تعلن وزارة التربية والتعليم، الخميس المقبل، نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” في دورتها التكميلية لعام 2019/2020.

وقالت الوزارة، على صفحتها على تويتر: “نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2020 ستُعلن الخميس 4 شباط/ فبراير 2021، في تمام الساعة 10:00 صباحا، من خلال الرابط الإلكتروني http://tawjihi.jo“.

طلبة التوجيهي الأعزَّاء،

نتائج #الامتحان_التكميلي لشهادة الدراسة #الثانوية_العامة للعام 2020 ستُعلن يوم الخميس تاريخ 4/ 2/ 2021م في تمام الساعة 10:00 صباحا، بالإمكان الحصول على نتائجكم من خلال الرابط الإلكتروني https://t.co/o7hFvIPXdc#نتائج_التوجيهي#تعليمنا_مستقبلنا pic.twitter.com/HVdBjWXMbd — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – الأردن (@edugovjo) February 2, 2021