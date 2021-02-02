متحديا مؤامرت الغنوشي الاخوانية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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إحالة مخالفة للقضاء من بين 28 استيضاحاً وثقها ديوان المحاسبة
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