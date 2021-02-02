آخرها اليوم الثلاثاء.. إسقاط 3 طائرات مسيرة لجيش الصهاينة خلال 3 أيام: اثنتين في قطاع غزة وواحدة في جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم اسقاط حوامة تابعة لجيش الاحتلال، في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه “خلال نشاط عملياتي لقوة من الجيش، سقطت قبل قليل مسيّرة تابعة للجيش في جنوب قطاع غزة، ولا يوجد خوف من تسرب معلومات”.

وقال المراسل الإسرائيلي أمير بوخبوط: “مرة أخرى، سقطت قبل قليل حوامة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، هذه الحوامة الثالثة التي تسقط خلال أسبوع (2 في غزة و1 في لبنان)”.

وأمس الاثنين، أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية، اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحاً أنها باتت في عهدة مقاتليه.

ويوم الأحد الماضي، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بسقوط حوامة تصوير تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال نشاط للجيش شمال قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات.

ومن جانبها،اعلنت مصادر امنية فلسطينية ان طائرة استطلاع اسرائيلية سقطت صباح اليوم الثلاثاء جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر ان الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة في حادثة هي الثانية خلال اقل من اسبوع، حيث سيطرت المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون.

واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بسقوط الطائرة وقال في بيان مقتضب:”خلال عملية للجيش مؤخرا سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش جنوب قطاع غزة ولا خشية من تسريب معلومات” حسب زعمه .

حماس تستخدم التكنولوجيا لإسقاط الطائرات

الى ذلك،قالت مصادر عبرية،اليوم الثلاثاء، إن تقديرات عسكرية تشير إلى استخدام الجناح العسكري لحركة (حماس) في غزة وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المُسيرة الإسرائيلية.

وذكر موقع “والا” العبري أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى “تشغيل حركة حماس وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات”.

وأشار الموقع إلى أن العام الماضي قد شهد سقوط العديد من الطائرات الصغيرة في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، عن فقدانه طائرة تصوير صغيرة فوق أجواء جنوبي القطاع.