متحديا الغنوشي الاخواني .. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:43
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 10 وفيات و1207 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 328062
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني