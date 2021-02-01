المعشر رئيسا لأمناء المنتدى الاقتصاديّ

انتخبت الهيئة الادارية للمنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ، اليوم الاثنين، الدكتور رجائي المعشر رئيساً لمجلس أمناء المنتدى،خلفا للشريف فارس شرف الذي ترأس مجلس الامناء للفترة الماضية.

وقال المعشر ان المنتدى كان يسير على خطى ثابتة بتوجيه الهيئة الادارية، مؤكدا دوره في تحديد مسارات العمل نحو تعظيم المنجز الاقتصادي، وتسليط الضوء على جوانب الضعف في السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية.

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