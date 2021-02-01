تعلّم كيف تساعد ذهنك على انتاج افكار جديدة وتثبيتها قبل ان تفلت منك

في رسالة تحدي للغنوشي الاخواني .. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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