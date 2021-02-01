النخالة يصل موسكو على رأس وفد من الجهاد استجابة لدعوة رسمية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الإثنين، عن وصول أمينها العام زياد النخالة إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد قيادي من الحركة، استجابة لدعوة رسمية.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أنّ الزيارة تأتي استجابة لدعوة من وزارة الخارجية الروسية؛ للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة.

وقالت إنّ الوفد “سيبحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبنا وحشد الدعم الدولي لحقوقه الوطنية المشروعة، وسبل مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وأرضه بالضم والاستيطان والحصار والقمع”.

واستضافت موسكو خلال الأسابيع الماضية وفودًا من الفصائل الفلسطينية، كان آخرها اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ؛ لبحث آخر المستجدات الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس محمود عباس مراسيم الانتخابات.