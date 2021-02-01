المقاومة اللبنانية تسقط طائرة اسرائيلية مسيرة جنوب لبنان

أسقطت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونقل موقع قناة المنار عن الإعلام الحربي للمقاومة اللبنانية قوله، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بعد أن اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا في الجنوب، وباتت في عهدة المقاومة.

هذا وقد أكد في وقت لاحق الجيش الإسرائيلي هذه المعلومة، زاعما انه لا يخشى من تسرب أي معلومات جراء اسقاط الطائرة المسيرة، ومضيفا ان اسقاطها تم اثناء قيامها بمهمة في المنطقة.