في رسالة تحدي للغنوشي الاخواني .. الرئيس التونسي يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ويثبت ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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جرينتش+2 10:41
القطاع النسائي بحزب العمل الإسلامي يستنكر العنف الأسري (خصوصاً حين تكون الضحية أختاً أو بنتاً أو زوجة أو أماُ) ويدعو لمعالجته
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