“الرأي” تلوح باللجوء الى القضاء والجهات الرقابية ضد وزارة العدل

لوّحت صحيفة الرأي باللجوء الى القضاء والجهات الرقابية في حال أصرت وزارة العدل على تقييمها البعيد عن الواقع حول الصحف الأردنية الأكثر انتشارا في المملكة.

وعبرت الصحيفة في رسالة بعثتها الى وزارة العدل عن صدمتها من تحديد وزارة العدل لـ”الرأي” على أنها ثاني أكبر صحيفة ورقية أردنية في الانتشار.

وقالت الرأي إن هذا التحديد لا يصدقه الواقع ولا يعكس الحقائق المدعومة بالأرقام والوثائق ذات المصداقية.

وطالب رئيس مجلس إدارة الرأي، الزميل محمد حسن التل الوزارة بإعادة تدقيق الوثائق التي قدمت من المؤسسات الصحافية لاظهار الحقيقة وعدم الاكتفاء بالأرقام التي قدمت ورقيا من إدارات الصحف.