وفد وزاري اردني يصل اليوم بغداد برئاسة الخصاونة

وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى بغداد، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح.

ويجري رئيس الوزراء مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، بشان تعزيز العلاقات الثنائية وملفات التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة والزراعة والصحة.

كما يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وجرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى وصوله القصر الحكومي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفيران الاردني في بغداد منتصر العقلة، والعراقي في عمان حيدر العذاري واركان السفارة الاردنية في بغداد.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، ووزراء الزراعة محمد داوودية والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي والصحة الدكتور نذير عبيدات والنقل المهندس مروان خيطان والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.

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