مركز جمرك جابر يحبط تهريب ١٠٩ كغم من حبوب الكبتاغون

صرح الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنيةقد تمكنت من احباط تهريب ١٠٩ كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة داخل براد محمل بالخضار والفواكه كان متجهاً لإحدى الدول العربية.

وبعد المعاينة والتفتيش تبين وجود المهربات داخل أكياس بكميات كبيرة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول.

وتستخدم كوادر الجمارك لمكافحة تهريب المخدرات أساليب متطورة وتقنيات حديثة مكنتها خلال الفترة الأخيرة من تحقيق الكثير من أهدافها والحد من عمليات التهريب، والبحث والتحري وجمع المعلومات عن الأشخاص المشبوهين.