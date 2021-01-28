حجازي: لدينا فساد ولكنه ليس بالحجم المتداول بين الناس

بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس. مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2021، لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إنّ الأردن تقدّم درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2020، في تقرير صدر الخميس، ليصل إلى الدرجة 49 من أصل 100، مقارنة مع عام 2019.

وأشار حجازي، إلى أن الهيئة “ضبطت حالة تهرب ضريبي بقيمة 35 مليون دينار”.

وأضاف، أن “الهيئة أرسلت مشروع قانون الكسب غير المشروع، لكنه يلقى معارضة وهناك أشخاص يعملون لعدم إدخاله حيز التنفيذ”.

وبين أن الهيئة بحاجة إلى دعم من خلال تطوير التشريعات، لافتا إلى أنه يوجد لدينا فساد ولكنه ليس بالحجم الذي يتم تداوله بين الناس.

وقال: “حققت الهيئة مع وزراء ونواب واحالتهم للمحاكم والقضايا منظورة أمام القضاء”، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على استرداد المال العام وليس فقط التحقيق، حيث إن المشكلة تكمن بإن هناك جهود مبعثرة.

وتابع: “الهيئة فتحت حسابا بالبنك المركزي حيث توضع التحصيلات بالحساب تحت أشراف الهيئة”.