بلينكن يحمل السعودية مسؤولية “اسوأ ازمة انسانية في اليمن” ويعلن تجميد مبيعات الأسلحة الأمريكية لها وللإمارات

حمل وزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن”، السعودية، المسؤولية عن وقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في إشارة إلى اليمن.

وقال “بلينكن”، في مؤتمر صحفي مساء امس الأربعاء: “نرى أن الحملة التي تشنها السعودية أدت، حسب تقديرات كثيرة، إلى وقوع أسوا أزمة إنسانية في العالم”.

ودعا “بلينكن”، إلى توفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن، الذي هو في أمس الحاجة إليها.

واتهم الوزير الجديد جماعة “الحوثي” بالتورط في “العدوان على السعودية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة، تقوم حاليا بمراجعة تصنيف جماعة “الحوثي” تنظيما إرهابيا، بحسب “روسيا اليوم”.

وبالتزامن مع تصريحات “بلينكن”، وعلى خلفية حرب اليمن، قررت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن”، تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت.

ويشمل قرار تعليق مبيعات الأسلحة صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية، وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات “F-35” من الجيل الخامس.

ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات، وجماعة “الحوثي” المدعومة من إيران.

وخلفت الحرب في اليمن، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، فيما بات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.