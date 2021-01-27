وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و870 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 323,111

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4262) وعدد حالات الإصابة في المملكة إلى (323,111) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7769) حالة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء اليوم، فقد توزّعت الإصابات بالفيروس كما يلي: (483) في عمّان، (113) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا، (70) في محافظة المفرق، (53) في البلقاء، (47) في محافظة الزرقاء، (36) في محافظة جرش، (15) في محافظة العقبة، (15) في محافظة الطفيلة، (13) في محافظة عجلون، (13) في محافظة مأدبا، (12) في محافظة الكرك، (0) في محافظة معان.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (49) حالة، فيما غادرت (51) حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (391) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (355) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (124) بنسبة إشغال (14%)، بينما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (55) بنسبة إشغال (6%).

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1075) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (311,080) حالة، فيما تمّ إجراء (24,763) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,784,233) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.51%).

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.