وزارة التنمية ترفع نسبة استقبال الأطفال بالحضانات إلى 100 %

قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، رفع نسبة استقبال الأطفال في دور الحضانات إلى 100 بالمئة بدلًا من 75 بالمئة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان لجنة الأوبئة وافقت على رفع النسبة شريطة الإلتزام بدليل إجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى ان فرقها ستكثف زياراتها إلى دور الحضانات، للتأكد من الإلتزام بدليل إجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا في دور الحضانات، وإعداد تقرير يبين واقع الحال للحضانات، حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال.

ويبلغ عدد الحضانات في المملكة 1438 حضانة خاصة ومؤسسية ومدرسية، فيما يبلغ عدد الحضانات المرخصة 992 حضانة، منها 686 عادت إلى العمل وفقًا لدليل إجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا في دور الحضانات.

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