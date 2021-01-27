فشل محاولة اغتيال الرئيس التونسي (الرافض للتطبيع) قيس سعيد عبر طرد بريدي يحمل مادة الريسين الفتّاكة/ فيديو
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فشل محاولة الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقف محاكمة الرئيس السابق ترامب “الذي ارتكب الفعل الأكثر خزياً”
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