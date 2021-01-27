فشل محاولة الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقف محاكمة الرئيس السابق ترامب “الذي ارتكب الفعل الأكثر خزياً”

فشلت محاولة جمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقف محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ستتم مساءلته للمرة الثانية في حادثة تاريخية غير مسبوقة.

وأيد 45 سيناتورا أمريكيا جمهوريا، أي غالبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، امس الثلاثاء مبادرة لمنع إجراء المحاكمة الثانية لترامب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين، كما أنه أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه الجمهوريون، معتبرين أن المحاكمة “غير دستورية”، لأنّ ترامب لم يعد في منصبه.

وعلى الرغم من الفشل الجمهوري في وقف المحاكمة، إلا أن تصويت غالبية أعضاء الحزب لصالح ترامب، تبعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانته لا تزال بعيدة المنال.

وأطلق المبادرة السيناتور راند بول، وصوّت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه المئة من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق.

وأقسَم هؤلاء على تحقيق “عدالة حيادية” في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من شباط/ فبراير، التي سيُحاكم فيها ترامب بتهمة “التحريض على التمرّد” على خلفية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري.

واعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية، ما أرغمهم على التصويت على ما إذا كانوا يؤيّدون أم لا محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة.

وبنتيجة التصويت أيّد مبادرة بول 45 سيناتورا جمهورياً من أصل 50، بما فيهم زعيم الأقليّة الجمهورية في المجلس السيناتور الواسع النفوذ ميتش ماكونيل، الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترامب في هذه المحاكمة.

ورأى بول في نتيجة التصويت أنّ المحاكمة “ولدت ميتة”، معتبرا أنّ لا فرصة لإدانة ترامب في مجلس يعتبر 45 من أعضائه المئة أنّ المحاكمة غير دستورية، في حين أنّ إدانة الرئيس السابق تتطلّب أصوات 17 سيناتوراً جمهورياً على الأقلّ، بالإضافة إلى أصوات الأعضاء الديمقراطيين الخمسين أجمعين.

غير أنّ بعض السيناتورات الجمهوريين الذين أيّدوا مبادرة بول حرصوا على توضيح أنّ تصويتهم لا يعكس بالضرورة قرارهم النهائي بشأن ما إذا كانوا سيصوّتون في ختام المحاكمة على إدانة ترامب أم لا.

وعلى الرّغم من توضيحهم هذا، فإنّ نتيجة التصويت تبيّن في حدّها الأدنى التأثير القويّ الذي ما زال الرئيس السابق يتمتّع به في صفوف حزبه.

وقد صوّت ضدّ مبادرة بول الأعضاء الديمقراطيون الخمسون جميعا، إضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين هم ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبن ساس وبات تومي.

وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وقد أقرّت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتا مقابل 17.

وفي مشهد نادر في مجلس الشيوخ، جلس الأعضاء المئة جميعاً في مقاعدهم لأداء القسَم.

وسيترّأس السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي المحاكمة بصفته “الرئيس المؤقت” لمجلس الشيوخ، وهو منصب يشغله تقليدياً أكبر أعضاء الأغلبية سنّاً.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر: “شهدنا جميعا” أعمال العنف التي ارتكبها حشد من أنصار ترامب، حين اجتاحوا الكابيتول في هجوم أودى بحياة خمسة أشخاص.

وأضاف: “بالنسبة لي، ترامب ارتكب الفعل الأكثر خزيا الذي ارتكبه أيّ رئيس على الإطلاق. برأيي يجب إدانته”.