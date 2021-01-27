عزام الاحمد : السلطة الفلسطينية لن تسمح لمحمد دحلان بالترشح للرئاسة لان سجله غير نظيف

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد أن السلطة الفلسطينية لن تسمح للقيادي الفتحاوي المطرود، محمد دحلان، بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال الأحمد لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن “دحلان لا يمكنه الترشح للرئاسة، لأنه لا يوجد لديه سجل نظيف. لا يمكن لأي شخص لديه إدانة مسجلة في وزارة العدل ولا يمكنه الحصول على سجل نظيف، أن يرشح نفسه” .

وبالمقابل أكد مصدر خاص لموقع “أمد للإعلام” المؤيد لدحلان، صباح يوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس قد هدد كل من سيترشح خارج قائمة فتح، أو “الموحدة” بالقتل،وذلك خلال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح مساء امس الثلاثاء .

وأشار المصدر، الى أن الرئيس عباس قال في اجتماع “مركزية فتح”، بأنه سيمنع “بالقوة” كل من يترشح خارج قائمة الحركة.

ومن جهة أخرى، ذكر المصدر أن المجلس الثوري وافق على قرار يمنع أعضاء الأطر القيادية لحركة فتح من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، والمفترض أن تتم في مايو / أيار 2021.

وأفاد مصدر آخر لـ “أمد”، أنّ القرار يمكن اعتباره اوليا ومبدأيا، وقد تحدث لاحقا بعض الحالات الاستثنائية لذلك، حسب الضرورة.

ويشمل قرار المنع:

1) أعضاء اللجنة المركزية

2) أعضاء المجلس الثوري

3) أعضاء المجلس الاستشاري

4) الوزراء والسفراء والمحافظات وقادة الأجهزة الأمنية.

5) أعضاء المجلس التشريعي السابقين.