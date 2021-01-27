حبس سائق في الأمن العام صف مركبته بصورة مخالفة

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم الأربعاء، بحبس أحد سائقي الأمن العام في مركز اصلاح وتأهيل الشرطة إثر اصطفافه بمركبته العسكرية في أحد الشوارع بصورة معيقة لحركة السير، مخالفا بذلك أبسط قواعد الضبط والربط العسكري ومرتكبا مخالفة مرورية.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحافي اليوم إن هذه العقوبة تأتي في ضوء المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على رجل الأمن في تطبيق القانون ومراقبة إنفاذه، وحرص المديرية على بقاء منتسبيها قدوة ومثالا يحتذى في الالتزام بالقوانين والأنظمة.

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