التربية تعلن جدول توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، جدول توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني 2020-2021.

وقالت الوزارة إنه سيتم بيع كتب الصف الثاني ثانوي (التوجيهي) يوم الأحد 7 شباط فيما سيتم تسليم الكتب لطلبة الصف الأول، كما سيتم بيع كتب الصف الأول ثانوي يوم الاثنين 8 شباط، وتسليمها لطلبة الصف الثاني.

وأضافت أنه سيتم توزيع الكتب المدرسية على طلبة الصف العاشر والصف الثالث يوم الثلاثاء 9 شباط، فيما سيتم يوم الأربعاء 10 من شباط توزيع الكتب على طلبة الصف الرابع والتاسع، ويوم الخميس 11 شباط سيتم توزيع الكتب على طلبة الصفين الخامس والثامن، ويوم الأحد 14 شباط سيتم توزيع الكتب على طلبة الصفين السادس والسابع.