إلهام شاهين ترفض مليون دولار مقابل اعتزال الفن وارتداء الحجاب

قبل سنوات، ضربت موجة من الفتاوى المرتبطة بحجاب الفنانات الوسط الفني المصري؛ ووصل الأمر إلى الحديث عن صفقات الاعتزال وثمن الهدايا للفنانات، مقابل ارتداء الحجاب واعتزال الفن.

فكما تروى الحكايات الكثيرة المثيرة عن الزهد والتقوى والمجالس الدينية للفنانات المعتزلات، هناك جانب آخر طرقت بابه مجلة آخر ساعة عام 1994.

المجلة تطرقت إلى أن الاعتزال وارتداء الحجاب بالنسبة لهؤلاء الفنانات لم يكن بسبب الإيمان والزهد.. وإنما بسبب المرض أو الفشل أو انحسار الأضواء أو الإفلاس الفني.

لكن أخطر ما قيل ويقال وينشر في بعض الصحف هو إن الفنانات المعتزلات قد قبضن ثمن الاعتزال والانسحاب من الساحة الفنية، وأن المبالغ التي تدفع في هذه الصفقة تصل إلى الملايين.

وقال البعض إن هناك مؤامرة ضد الفن، وأن الفن المصري مستهدف وهناك جهات أجنبية تمول هذه الصفقات، وتدفع من أجل الاعتزال وحجاب الفنانات، ونشرت أخبار عديدة تروج لهذا الكلام.

ومن هذه الأخبار أن إلهام شاهين ويسرا وليلي علوي كن من فئة الفنانات اللواتي عرض عليهم “مليون جنيه مصري مقابل الاعتزال وارتداء الحجاب”.

وقد نسب إلى إلهام شاهين أنها تلقت عرضا جديدا للاعتزال وارتداء الحجاب، مقابل مليون دولار تدفع لها كاملة فور موافقتها، ولكنها رفضت بشكل قاطع.

إلهام شاهين قالت إنها فؤجئت بالعرض عن طريق مكالمة تليفونية أكد صاحبها أنها ستحصل على المليون دولار إذا هي وافقت على اعتزال الفن نهائيا وارتدت الحجاب.

وعندما سألته عن هويته رفض الإفصاح وقال لها إنه سيكشف عنها بعد حصوله على موافقتها، ولكنه أبلغها بإمكانية التأكد من جدية العرض عن طريق الاتصال بنجم سينمائي من جيل السبعينات.

وبحسب التحقيق الذي أجرته المجلة آنذاك فإنه تم تقسيم الفنانات إلى فئات حسب درجة النجومية والسن، وأن الفئة التي تحصل على مليون دولار تضم ثلاثة أسماء فقط، وهن شاهين ويسرا وليلى علوي.

إلهام ذكرت كذلك أنها أكدت للمتحدث عدم جدوى تفاوضه معها في هذا الشأن، وأنها لا يمكن أن تقبل عرضه وأن الاغراءات المادية لن تجبرها على الاعتزال .. ولكنه قال لها إنه تم حساب الأفلام التي يمكن أن تمثلها خلال عشر سنوات قادمة والأجر الذي يمكن أن تحصل عليه فيها، وأن مبلغ المليون دولار سيغطيها تماما لأنه سيودع في بنك باسمها ويدر فوائد تلبي جميع مصروفاتها.

واختتمت الهام حديثها بالقول إن رفضها كان قاطعاً ومحدداً وليس فيه أيه شبهة للتردد أو التفكير، ولذلك فلم يعاود ذلك الشخص المجهول الاتصال بها.