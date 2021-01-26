مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا “لاجراءات عزله” مطلع الشهر المقبل

قدم مجلس النواب الأمريكي مادة تشريعية لمجلس الشيوخ، امس الإثنين، لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب، بشبهة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول، وبهذا تنطلق أول مساءلة على الإطلاق لعزل رئيس سابق.

وبهذا فقد تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب، تمهيدا لإجراء محاكمة العزل مطلع فبراير/شباط.

وقالت مصادر أمريكية، ان تسعة أعضاء من مجلس النواب ساروا في موكب مهيب صامت عبر نفس القاعات المزخرفة للكونغرس التي اجتاحها أنصار ترامب في 6 يناير/كانون الثاني وسلموا الوثيقة إلى مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تبدأ في مجلس الشيوخ، مساءلة ترامب البالغ من العمر 74 عامًا وإجراءات عزله في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، يوم الثامن من فبراير/شباط القادم.

وسيكون أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم مائة سيناتور، بمثابة المحلفين في هذه القضية، علما بأن التصويت في نهاية الامر على عزل الرئيس او عدمه بحاجة الى أصوات ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سيناتورا.

ولكن شبكة (سي.إن.إن) افادت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عبر امس الاثنين عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت الشبكة إن “بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة”.

وأفادت (سي.إن.إن) بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن.

وكان الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء قد وافقوا على تأجيل بدء المسائلة لمدة أسبوعين من اجل السماح لترامب بإعداد دفاعه ضد شبهات “التحريض على التمرد”.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير/كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بشبهة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وكان ترامب قد حرض أتباعه على “الكفاح” من أجل تغيير هزيمته في الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن، خلال خطبة حماسية في 6 يناير/كانون الثاني الجاري. ثم هاجم مئات من أنصاره، بعضهم رفعوا أو ارتدوا ما يرمز إلى تيارات عنصرية، مقر الكابيتول وحاصروه، في واقعة انتهت بمصرع 6 أشخاص، دفعت النواب إلى الاختباء داخل الكونغرس.

وبعد أسبوع، وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، على محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد.