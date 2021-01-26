القبض اليوم على شاب قتل شقيقته في ماركا امس

ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، القبض على شخص قام بضرب شقيقته ما أدى إلى وفاتها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، ان التحقيقات في وفاة عشرينية بمنطقة ماركا أمس الاثنين، وبعد تشريح الجثة بينت تعرضها للضرب، ما ادى لحدوث نزيف داخلي، سبّب وفاتها.

واضاف انه وبمتابعة التحقيقات، أُلقي القبض على شقيقها بعد ان أكدت التحقيقات قيامه بضربها، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بضربها بواسطة يديه اثر خلاف بينهما.

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