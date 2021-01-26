أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء وغداً

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع في فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأجزاء من مناطق البادية.

وتستمر الاجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية وتنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احيانا.

بحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، فانه من المحتمل ان تمتد الهطولات لبعض الفترات اثناء النهار الى اجزاء من جنوب غرب المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة ان تكون الهطولات في المناطق الشمالية غزيرة احياناً وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 3، وفي مرتفعات الشراة 17 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 3، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 12، وفي البحر الميت 22 – 14، وفي خليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.

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