هكذا طلب رشدي أباظة زوجته الشحرورة صباح الى بيت الطاعة

قبل 53 عاما، شهدت أروقة المحاكم المصرية واللبنانية واحدة من أشهر قضايا الخلافات في الوسط الفني، والتي كان بطلها كل من الفنان رشدي أباظة والمطربة صباح.

ففي 8 ديسمبر 1967، نشرت جريدة الأخبار المصرية خبرًا عن حضور سعاد شقيقة الفنانة اللبنانية صباح إلى القاهرة، وبقائها لمدة 24 ساعة فقط لتسلم إلى رشدي أباظة إعلان الدعوى التي رفعتها الشحرورة ضده أمام محكمة صيدا بلبنان تطلب فيها الطلاق.

وبالفعل سلمت سعاد عريضة الدعوى لرشدي ثم طارت إلى بيروت، لكن بعدها مباشرة توجه رشدي إلى محكمة الأجانب بمحكمة القاهرة الابتدائية يطلب فيها صباح للطاعة، ويدفع بعدم اختصاص محكمة صيدا لنظر قضية الطلاق.

الجدير بالذكر ان حياة دنجوان السينما المصرية الراحل رشدي أباظة كانت مليئة بالأحداث المثيرة؛ حيث تزوج 5 مرات، حيث كانت أول زوجاته الفنانة تحية كاريوكا وعقد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات، ثم الأمريكية بربارا التي كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة «قسمت»، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلّقها عام 1959.

أما زوجته الثالثة فكانت سامية جمال، وتزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عاماً، وانفصلت عنه عام 1977، والرابعة في القائمة كانت صباح والتي تزوجها عام 1967 وطلقها بعد أسبوعين، بينما كانت الفنانة سامية جمال لا تزال في عصمته.

أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهي ابنة عمه وقد تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.

الفنان رشدي أباظة مولود في 3 أغسطس 1926 وقد رحل عن عالمنا عام 1980 عن عمر يناهز الـ 54 عامًا.