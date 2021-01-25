رغم ارتفاع الحرارة.. اجواء باردة في اغلب المناطق لثلاثة ايام

تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع في خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 1 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 2، وفي مرتفعات الشراة 16 – 1، وفي مناطق البادية 17 – 1، وفي مناطق السهول 18 – 3، وفي الاغوار الشمالية 22 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 12، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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