مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا "لاجراءات عزله" مطلع الشهر المقبل
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جرينتش+2 10:38
النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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