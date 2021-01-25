مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا "لاجراءات عزله" مطلع الشهر المقبل
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الفيلسوف السياسي فوكوياما (صاحب كتاب نهاية التاريخ) يتوقَّع تفاقم العنف في أمريكا
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