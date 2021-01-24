كاتب مقدسي يدعو لترشيح بديل عن عباس للرئاسة الفلسطينية

دعا الكاتب إبراهيم دعيبس، أحد كبار المحررين في صحيفة القدس المحلية، إلى ترشيح بديل عن الرئيس محمود عباس لانتخابات الرئاسة الفلسطينية.

وخاطب دعيبس، في مقال نشرته صحيفة القدس، اليوم الأحد، الرئيس عباس إلى أن “يسجّل سابقة تاريخية” في ذلك.

وقال دعيبس، وهو من سكان القدس: “نحن مقبلون على انتخابات رئاسية وتشريعية ولبقية المؤسسات، وهذه الخطوة مهمة وضرورية لكي يختار الشعب من يريد ويقول كلمته ويكون هو فعلاً صاحب القرار”.

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأهم والأكثر إثارة للجدل بنتائجها المحتملة.

ونقل دعيبس أن رئيس الوزراء محمد اشتية صرّح بأن الرئيس أبو مازن يحظى بدعم كل أعضاء اللجنة المركزية للترشح لمنصب الرئاسة “ولكن الأمر يعود له” بحسب اشتية.

وهنا علّق دعيبس قائلًا: “إني كمواطن يعيش وسط أوضاعنا وشعبنا ويحس بما يفكر به الكثيرون، أعتقد أن الاغلبية الساحقة تؤيد ترشيح شخصية أخرى لمنصب الرئاسة”.

وأضاف: “الرئيس أبو مازن تجاوز من العمر ٨٥ سنة، وهو من مواليد تشرين الثاني ١٩٣٥، وعمل كثيراً وقد آن الأوان له لأن يفسح الطريق أمام شخصية أخرى أكثر شباباً، وليؤكد على ديمقراطية الحياة الفلسطينية، وأن فتح تمتلئ بالشخصيات الفاعلة والمناضلة”.

وتابع: “مع كل الاحترام والتقدير أقول أيها السيد الرئيس الله يعطيك العافية، ولقد خدمت كثيراً وقدمت كل ما باستطاعتك لخدمة الوطن، فكن قدوة لكل القادة العرب وأعط المجال لجيل جديد من المناضلين لكي يخدم ويقدم ما باستطاعته، واجعل التاريخ يسجل لك سابقة لا مثيل لها”.

ووفق دعيبس، فإن الانتخابات تشكل نقطة تحوّل مهمة لإنهاء هذه “المرحلة السوداء” بشرط التزام كل القوى والتنظيمات بالنتائج وتنفيذها، وفق وصفه.

واعتبر “أننا نمر في أصعب مراحلنا، خاصة وأن الاستيطان يتوسع والتطبيع يزداد وغطرسة الاحتلال لا متناهية، وأي طرف يقف حجر عثرة في طريق استعادة الوحدة وقبول النتائج مهما تكن، يتحمل مسؤولية تاريخية من أسوأ ما يكون”.