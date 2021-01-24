النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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جرينتش+2 12:13
في مؤشر على سعى بايدن لإنهاء الحرب باليمن.. الخارجية الأمريكية نراجع تصنيف الحوثيين كـ”جماعة إرهابية”
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