النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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جرينتش+2 12:13
المعارضة السورية “العميلة” تتخوف من تجميد إدارة بايدن للعقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على دمشق وطهران
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