النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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العايد يخصص خطّا ساخنا لاستفسارات الإعلاميين عبر الهاتف و”واتساب”
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