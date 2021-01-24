الجامعة الأردنية تباشر صرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

بدأت وحدة الشؤون المالية في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، بصرف مستحقات الطلبة المتفوقين دراسيا، من مكافأة منح الطلبة المتميزين، وذلك بعد قرار مسبق بالموافقة على صرف المستحقات المالية.

وأكدت الجامعة في بيان، حرصها على تقديم الدعم لهؤلاء الطلبة، والتزامها بسياستها المتعلقة بآلية الصرف، مشيرة الى انها لن تتوانَ عن دعم هذه الفئة المتميزة، التي تحظى باهتمام رئاسة الجامعة وإدارتها.

واضافت ان هذا الاهتمام هو مؤشر على السعي المستمر لحفظ حقوقهم والوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم هذا الدعم لهم وفقا للشروط والقوانين المتبعة في الجامعة.