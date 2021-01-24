اعلان نتائج تكميلية التوجيهي في الأسبوع الأول من شباط

صرح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن موعد صدور نتائج الدورة التكميلية في نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل.

وأضاف النعيمي، في حديث إذاعي اليوم، أن عدد الطلبة المتقدمين للدورة التكميلية قد زاد عن 95 ألف طالب، لافتا إلى أن الكثير منهم قاموا بالإعادة لغايات رفع المعدل فقط.

وأشار إلى عدم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الدورة، مؤكدا أن النتائج ستعلن عبر الموقع المعتاد الذي ستصدره الوزارة لاحقا.

ونوه إلى أن الطالب المتقدم ستحسب له العلامة الأعلى كونها دورة تكميلية.

وعن عودة المدارس، قال إن القرار جاء بناء على التوجيهات الملكية وخطط الحكومة لفتح القطاعات تدريجيا وبطريقة مدروسة ومنها فتح قطاع التعليم.

وأكد على ضرورة فتح قطاع التعليم الواسع بشكل تدريجي ومدروس حتى لا تكون هنالك أية انتكاسة بالوضع الوبائي، وبالتالي فقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة باعداد بروتوكول صحي.