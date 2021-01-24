إدارة بايدن تؤكد التزامها بأمن إسرائيل والبناء على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب

حددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، موقفها من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية هي الإمارات والسودان والمغرب والبحرين، وذلك خلال عمل الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن.

وكشف بيان للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان تلقى اتصالا هاتفيا أمس من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، حيث أكد المسئول الأمريكي “التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل”.

وأضاف أن “إدارة بايدن سوف تبني على اتفاقيات التطبيع الناجحة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب”.

وتابع البيان أن “الولايات المتحدة سوف تتناقش مع إسرائيل عن كثب حول كل مسائل الأمن الإقليمي”.

وقعت البحرين ومعها الإمارات بواشنطن، في 15 أيلول/سبتمبر الفائت، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المجالات كافة، وتبعهما السودان والمغرب.

وعلى صعيد متصل، أفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، امس السبت، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، يوسي كوهين، سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسابيع المقبلة في واشنطن لعرض وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بأي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران.

ومن المتوقع أن ينتدب رئيس الحكومة، نتنياهو، رئيس الموساد، كوهين، وهو أحد أكثر المقربين من رئيس الوزراء، الشهر المقبل إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يلتقي أيضا برئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية – CIA.

وبذلك يكون يوسي كوهين أول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يلتقي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ تولي الأخير مهام منصبه.

وفقًا للقناة 12 للتلفزيون الاسرائيلي، فمن المتوقع أن يقدم كوهين إلى بايدن وكبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري.

ومن المتوقع أيضًا أن يطلب رجل المخابرات الإسرائيلي الأول من إدارة بايدن إرغام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي حال قررت الولايات المتحدة العودة الى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى (5+1(، فإن إسرائيل تطلب من الإدارة الامريكية دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل.

ويتضمن ذلك “تعهد إيران بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله اللبناني”.

كما تطالب إسرائيل الولايات المتحدة بسحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن. وارغام إيران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية.

وقال انتوني بلينكين، وزير الخارجية الجديد في إدارة بايدن، لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية ستجري مشاورات مع إسرائيل وحلفاء آخرين قبل طرح مسألة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.