النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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جرينتش+2 12:11
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519
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