وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4217 وفاة و319519 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 294 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و 95 حالة في محافظة إربد، منها 23 حالة في الرمثا، و 94 حالة في محافظة البلقاء، و60 حالة في محافظة المفرق، و20 حالة في محافظة الكرك، و16 حالة في محافظة عجلون، و 9 حالات في محافظة الزرقاء، و8 حالات في محافظة مأدبا، و 6 حالات في محافظة العقبة، و 5 حالات في محافظة جرش، وحالة واحدة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 9056 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 41 حالة، فيما غادرت 24 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 396 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 328 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة ، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 121 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 73 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1250 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 306246 حالة.

وأضاف أن 13019 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3691350 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 67ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.