النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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جرينتش+2 12:11
لهذا السبب ما زال الاعداء يحاربونه.. الجيش السوري يسقط 50 طائرة اسرائيلية “بصواريخ سام 6” في 3 أيام خلال حرب تشرين/ فيديو
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